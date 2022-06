Vereinsmeistertitel gehen nach Linz

Sie galten als hoher Favorit und bestätigten dies auf eindrucksvolle Weise: Die Rede ist von der Männermannschaft der TGW Zehnkampf-Union Linz. Hatte im vergangenen Jahr noch ein Übergabefehler in der 4x100-Meter-Staffel den Titel verhindert, gelang er bei der Vereinsmeisterschaft in Graz in überlegener Manier. Das Team trat in Bestbesetzung an, und jeder Sportler brachte seine Leistung. Beweis dafür: In keiner Disziplin gab es eine schlechtere Platzierung als einen dritten Rang.

Sie bildeten das "goldene" Team: Leo Lasch (1. über 100 m, 3. im Weitsprung), Samuel Lengauer (3. über 400 m), Niki Franzmair (2. über 1000 m), Isaak Kosgei (2. über 3000 m), Endi Kingley (2. 100 m Hürden, 1,88 m im Hochsprung), Moritz Hummer (2. über 400 m Hürden), Philipp Kronsteiner (1. im Dreisprung), Alex Auer (2. im Stabhochsprung), Matthias Lasch (1. im Speerwurf), Armin Beham (1. im Kugelstoß, 1. im Diskus, 1. im Hammer) sowie die 4x100-Meter-Staffel. Bei den Frauen gewann der ATSV Linz mit einer sehr kleinen Mannschaft überraschend den Vereinsmeistertitel.