Verbot von Teich in Schutzgebiet bestätigt

Zuschütten muss ein Ehepaar im Linzer Stadtteil Scharlinz ein zehn Quadratmeter großes Biotop, das es vor 20 Jahren angelegt hat. Diese Anordnung des Magistrats Linz hat nun das Landesverwaltungsgericht bestätigt.

Wie von den OÖNachrichten berichtet, hat sich der kleine Teich im Garten von Karl und Hannelore Kranewitter zum Laichplatz von Kröten, Teichmolchen und ähnlichen Amphibien entwickelt. Auch Insekten und Vögel tummeln sich dort, da der Teich eine Tränke für diese Lebewesen ist. Der Haken an der Sache ist, dass sich das Biotop in der Linzer Wasserschutzzone 1 befindet.

In diesem Bereich in Scharlinz sind laut Wasserschutzgebietsbescheid Aufgrabungen und Baggerungen verboten. Der Teich ist zwar nicht tiefer als 90 Zentimeter und mit einer Folie ausgelegt. Trotzdem sei er illegal, da er sich "im unmittelbaren Nahbereich einer Brunnenanlage des Wasserwerks" befinde, so das Gericht, vor dem das Ehepaar Kranewitter gegen den Bescheid der Stadt berufen hatte. Es sei nicht auszuschließen, dass die Folie löchrig werde und dadurch "mikrobiologisch belastetes Biotopwasser" im Schutzgebiet versickere, so das Gericht.

Keine gärtnerische Arbeit

Karl Kranewitter hatte das Verwaltungsgericht angerufen und ausgeführt, dass das Anlegen des Teichs gärtnerische Arbeit gewesen und deswegen vom Grabungsverbot im Wasserschutzgebiet ausgenommen sei.

"Das Biotop stelle keinen besonders gelagerten Grenzfall dar, bei dem es im Ermessen der Behörde stünde, allenfalls eine Ausnahme von den Verbotsbestimmungen zu erteilen", heißt es in der Erläuterung des Landesverwaltungsgerichts. Zur mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht war auch ein Sachverständiger für Geohydrologie (Wissenschaft vom Wasser in der Erdkruste) beigezogen worden.

Das Gericht ließ das Argument des Teichbesitzers, dass das Anlegen des Biotops gärtnerische Arbeit gewesen sei, nicht gelten. Das eigenmächtige Ausgraben falle darum nicht unter die Ausnahme einer gärtnerischen und landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung.

Eine Einzelbewilligung für den Teich zu erteilen, komme nach Ansicht des Gerichts nicht in Betracht. Eine solche Ausnahmegenehmigung sei nur möglich, wenn es sich um einen "besonderen Grenzfall" handle und eine Gefährdung des Grundwassers nicht zu befürchten sei.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.