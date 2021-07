Vater-Sohn-Duo stahl rund 240 Kilogramm Kupferkabel

Nach einer Anzeige Ende Juni, wonach bisher Unbekannte aus dem Kabellager in St. Florian Kupferkabel gestohlen hätten, intensivierten sich die Ermittlungen der Polizei. Am Mittwoch gegen 16:00 Uhr konnten ein 41-jähriger Kosovare und sein 20-jähriger Sohn bei einem erneuten Diebstahlversuch beobachtet werden. Kurz zuvor hatte der Vater aus einem Container Kabelreste entnommen und auf eine Länge von rund 30 Zentimeter gekürzt. Anschließend verstauten die beiden die Kabel in einem Rucksack. Als das Duo gegen 16:00 Uhr das Areal verließ, wurden sie von der Polizei angehalten und festgenommen. Mit im Gepäck waren rund 40 Kilogramm Kupferkabel. An der Wohnadresse des Vaters fanden die Ermittler weitere knapp 200 Kilogramm Kupferkabel. Bei ihren Einvernahmen zeigten sich die beiden geständig. Vater und Sohn werden bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.