Van-Gogh-Schau öffnet wieder, Tänzer sind aus der Tabakfabrik ausgezogen

Ab Dienstag kommender Woche kann man sie wieder besuchen, die multimediale Ausstellung "Van Gogh – The Immersive Experience" in der Linzer Tabakfabrik. Mit den ersten Lockerungen nach dem dritten Corona-Lockdown werden sich die Türen öffnen und diesmal hoffentlich bis 14. März durchgehend offen bleiben – also zu den geplanten Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, 20 Prozent Rabatt auf den Eintritt für OÖNCard-Inhaber).

Geschlossen haben sich aber schon jetzt die Türen für die RedSapata Tanzfabrik in unmittelbarer Nachbarschaft des Ausstellungsareals. "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge" hat sich das Team rund um Ilona Roth nach neun Jahren aus der Tabakfabrik verabschiedet.

Das war ein notwendiger Schritt, denn mit Ende der "Van-Gogh"-Ausstellung beginnen die Abrissarbeiten für das Großbauprojekt namens "Quadrill" – mit dem viel diskutierten, 109 Meter hohen Büro- und Hotelturm als sichtbarem Markenzeichen.

Die Corona-Pandemie, die die Ausstellung eingebremst und zu einer Verlängerung um zwei Wochen bis Mitte März geführt hat, hat den Zeitplan für das Bauprojekt aber nicht durcheinandergewürfelt, wie Markus Eidenberger, kaufmännischer Direktor der Tabakfabrik Linz, auf OÖN-Anfrage sagt. "Die ersten Vorarbeiten zum Abbruch der alten Gebäude beginnen schon übernächste Woche, die Baumaschinen werden aber erst richtig nach Ende der Ausstellung auffahren."

Die RedSapata Tanzfabrik wird zu diesem Zeitpunkt schon sagen können, wo sie in Zukunft ihr Zuhause haben wird. "Wir stehen kurz vor der Vertragsunterzeichnung", sagt Ilona Roth, die vor einer Woche zum zweiten Mal Mutter geworden ist.

Die neue Heimstätte werde jedenfalls etwas kleiner sein als in der Tabakfabrik, werde aber dennoch bessere Möglichkeiten bieten. Drei Jahre lang waren die Verantwortlichen auf der Suche, ehe sich durch einen "Schicksalswink" (Roth) die neue Heimat aufgetan hat. Der Auszug aus der Tabakfabrik war letztlich auch deshalb etwas sentimental, weil "wir mit die ersten Zwischennutzer waren", wie Roth sagt. Und in den neun Jahren haben die Tänzerinnen den Wandel in den historischen Mauern von der alten Zigarettenfabrik zur kreativen Schaltzentrale hautnah mitbekommen.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at