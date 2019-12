Valentina und ihr Helfer teilen sich den Geburtstag

Rettungssanitäter hatten gleich nach Dienstbeginn ihre Kollegen Clemens Kaltenberger, Rene Neulinger und Thomas Knoll alarmiert. „Auf der Fahrt zum Einsatzort haben wir noch gescherzt, dass ich an meinem eigenen Feiertag zum Geburtshelfer werden könnte – und so war es dann auch!“, berichtet Thomas Knoll. Denn zum geplanten Transport in Krankenhaus war es nicht mehr gekommen: Die kleine Valentina wollte lieber daheim auf die Welt kommen. In Gegenwart von Schwesterchen Caroline und Papa Markus wurde sie von ihrer Mama Judith glücklich in die Arme geschlossen. Der ebenfalls gerufene Notarzt musste nicht mehr eingreifen.

Nach zwei Tagen der Erholung für die Familie kamen Thomas Knoll und sein Kollege Rene Neulinger jetzt zu Besuch ins Krankenhaus.

„Emotionalstes Geschenk“



„Geburtstagsgeschenke habe ich schon manche bekommen, aber keines davon hat mich emotional so berührt. Es war ein ganz besonderer Moment!“, sagt Knoll, der seit drei Jahren freiwilliger Sanitäter beim Roten Kreuz in Linz ist.

Der Ablauf einer Geburt ist Teil der Rettungssanitäter-Ausbildung. „Jedes Jahr kommen österreichweit 25 bis 30 Babys im Rettungsauto des Roten Kreuzes oder zu Hause zur Welt“, sagt Walter Aichinger, der Präsident des OÖ. Roten Kreuzes.