Urfahrmarkt soll kein viertes Mal ausfallen

Es ist immer ein Spektakel, wenn der Urfahraner Jahrmarkt wieder am Programm steht. Corona machte dem aber einen Strich durch die Rechnung: Dreimal infolge musste der Jahrmarkt abgesagt werden, das Gelände blieb verwaist. Im heurigen Herbst soll sich das nicht wiederholen, wie der zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) heute bekanntgab. Die aktuellen Inzidenz-Zahlen und die Impfbereitschaft der Bevölkerung würden ihn zuversichtlich stimmen, dass der Urfahrmarkt unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen in der Woche von 2. bis 10. Oktober wieder stattfinden kann. „Wir arbeiten derzeit in Abstimmung mit dem städtischen Krisenstab an einem Covid-19-Präventionskonzept.“ Die Arbeiten dafür seien schon vor Monaten aufgenommen worden, heißt es weiter.

Erste Details davon sind bereits bekannt: So soll am gesamten Jahrmarktgelände die 3G-Regel gelten. Um diese auch kontrollieren zu können, ist eine Einfriedung des Geländes, sprich eine Art Zaun, mit mehreren Ein- und Ausgängen vorgesehen. Bei diesen Kontrollpunkten soll es für die Besucher auch Schnelltest-Angebote geben. Als Vorsitzender der Arge Urfahranermarkt liege ihm die Durchführung sehr am Herzen, sagt Baier: „Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein verlässliches Präventionskonzept zu erstellen. Die Sicherheit und die Gesundheit der Besucher und der Marktbeschicker steht dabei ganz klar im Vordergrund.“ In einer heute stattfindenden Sitzung sollen Letztere, so die Ankündigung, über das weitere Vorgehen informiert werden.