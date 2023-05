Urfahrermarkt startete fulminant

Durch die Bank zufriedene Gesichter auf dem Jahrmarktgelände: Das Auftakt-Wochenende war fulminant und zeigt für Marktreferentin Doris Lang-Mayerhofer, dass der "Urfahranermarkt eine magische Anziehungskraft für Menschen jeden Alters" besitzt.

Wie sich der gelungene Start fortsetzt, wird auch ein wenig vom Wetter abhängen. Das sagt zwar für die nächsten Tage wechselhaftes Wetter voraus - es ist auch mit dem einen oder anderen Regenschauer zu rechnen - und doch sind die Organisatoren optimistisch, dass die Gäste weiterhin an die Donau strömen werden.

Ermäßigungen beim Familien-Tag

Am Mittwoch, zur Jahrmarktmitte, steht wie gewohnt der Familien-Tag auf dem Programm. Wie gewohnt, werden am 3. Mai an den Fahrgeschäften sowie bei den Verkaufsständen bis 19 Uhr ermäßigte Preise gelten. Am Abend ab 19 Uhr lädt der Primavera Lions Club zum Charity-Konzert mit "Hilfe für die Ukraine" ins Festzelt "Da Wirt 4s Fest ein". Moderiert von 2:tages:bart werden Cook and The Gang, The Exonomix und DJ Hiems für musikalische Unterhaltung sorgen.

Von 10 bis 16 Uhr ist am 3. Mai eine Freiwillige Feuerwehr aus Linz zu Gast beim Ars Electronica Center, wo die Jugendgruppe ein Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung präsentieren wird.

Der Urfahranermarkt hat noch bis einschließlich 7. Mai seine Zelte auf dem Jahrmarktgelände aufgeschlagen.

Bildergalerie: Die besten Bilder vom Urfahranermarkt (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/34 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper