Urfahranermarkt: Fast alles dreht sich wie normal

Mit Riesenrad, Zuckerwatte und Co. ist ein Spektakel garantiert, wenn es wieder Zeit ist für den Urfahranermarkt. Doch mit der Corona-Pandemie kam eine Zwangspause für die beliebte Veranstaltung, die in Vorkrisenzeiten jedes Mal rund 500.000 Besucher anzog. Dreimal in Folge musste der Urfahranermarkt coronabedingt abgesagt werden, das Gelände an der Donau blieb verwaist.

Im heurigen Herbst soll sich das aber nicht wiederholen, wie der zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) gestern bekanntgab. Die im Vorjahr kurzzeitig gewälzten Pläne, den Jahrmarkt auf mehrere Standorte zu verteilen, wurden für die Neuauflage aber nicht aus der Schublade geholt.

Vielmehr ist geplant, dass der Jahrmarkt mit seiner mehr als 200-jährigen Tradition von 2. bis 10. Oktober an seinem gewohnten Platz in Urfahr stattfinden soll. Dafür werde derzeit in Zusammenarbeit mit dem städtischen Krisenstab ein Covid-19-Präventionskonzept erarbeitet, informierte Baier.

Einlasskontrollen und 3-G-Regel

Erste Details daraus sind bereits bekannt. Bei der Größe der Veranstaltung soll es keine Abstriche geben, sie soll "in gleichem Ausmaß wie bisher" abgehalten werden. Neben Fahrgeschäften und Gastronomieangeboten sollen auch wieder die diversen Marktstände am Areal Platz finden.

Einlass wird es für Besucher aber nur unter Einhaltung der 3-G-Regel geben, die am gesamten Marktgelände gelten wird. Um diese auch kontrollieren zu können, ist eine Einfriedung des Geländes, sprich eine Art Einzäunung, mit mehreren Ein- und Ausgängen am Areal vorgesehen. Bei diesen Kontrollpunkten soll es für die Besucher auch Schnelltest-Angebote geben, kündigt Baier an.

Seine Zuversicht, dass der Urfahranermarkt im Oktober stattfinden kann, begründet er mit den aktuell niedrigen Inzidenz-Zahlen, der Impfbereitschaft der Bevölkerung und den jetzt geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen.

"Wir haben alle keine Glaskugel, in die wir schauen können, wie sich die Situation entwickelt. Aber wir können die Planungen auf Basis der momentanen Situation vorantreiben", sagt Baier. Als Vorsitzender der Arge Urfahranermarkt, liege ihm die Durchführung sehr am Herzen: "Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein verlässliches Präventionskonzept zu erstellen. Die Sicherheit und die Gesundheit der Besucher und der Marktbeschicker steht dabei ganz klar im Vordergrund." (jp)