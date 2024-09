Urfahranermarkt-Besucher aus der kalten Donau gerettet

Polizist Stefan wurde zum Lebensretter: Er sprang in der Nacht auf Sonntag in die kalte Donau, um einen Urfahranermarkt-Besucher zu retten.

Samstag gegen 23.30 Uhr war der Notruf eingegangen: Ein Mann sei beim Jahrmarktgelände in die Donau gestürzt und abgetrieben. An der Ankerleine einer Schiffsanlegestelle klammere er sich gerade noch fest, so der Anrufer.

Samt Berufsfeuerwehr eilte eine Polizeistreife zu Hilfe. Mit einer Taschenlampe wurde die Wasseroberfläche abgesucht, bis der 43-Jährige aus dem Bezirk Amstetten etwa 10 Meter vom Ufer entfernt gefunden wurde. Schon stark geschwächt und orientierungslos versuchte der Mann, sich an der Wasseroberfläche zu halten.

Vom Ufer aus versuchten die Polizisten erst, den 43-Jährigen in Richtung Ufer zu dirigieren. Doch als er zu ertrinken drohte, sprangen die Beamten selbst ins Wasser und zogen ihn ans Ufer. Mithilfe von Passanten wurde der Mann die Böschung hinaufgebracht.

Der Amstettner war kaum ansprechbar, unterkühlt und hatte eine Kopfverletzung. Die soll er sich laut Augenzeugen zugezogen haben, als er am Ufer ausrutschte und in die Donau fiel.

