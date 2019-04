Urfahraner Markt öffnet am Samstag

LINZ. Von 27. April bis 5. Mai geht es wieder rund – neues Rundfahrkarussell feiert Premiere

Auch heuer werden wieder viele den "Urfix" besuchen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Bald ist es wieder so weit: Von 27. April bis 5. Mai ist es wieder Zeit für den traditionellen Urfahraner Markt. Neben den Klassikern wie Bratwürstel, Riesenrad und Autodrom wird es auch eine Neuheit geben. "Am Attraktionenplatz wird heuer das ,Take off’ zu finden sein", sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP).

Besonderes Karussell

Das Rundfahrkarussell mit dem klingenden Namen hat es in sich: "Das Besondere daran ist, dass es sich nicht nur dreht, sondern dass sich auch die Gondeln überschlagen", verrät "Take off"-Besitzer Fritz Thurner. Das Rundfahrkarussell mit sechs Gondeln und jeweils vier Sitzplätzen wird am Urfahraner Markt übrigens seinen Premiereneinsatz haben, es ist brandneu: "So etwas hat es in Österreich noch nie gegeben." Thurner, der mit vier weiteren Fahrgeschäften auf dem Markt vertreten ist, freut sich schon: "Ich hoffe, dass es bei den Leuten gut ankommt. Normalerweise habe ich dafür einen guten Riecher."

Eine Neuauflage erfährt dieses Jahr der Verkauf der "Urfahraner Frühjahrsmarkt Bierkrüge". Nach der Eröffnung können diese ab 10.30 Uhr im "Da Wirt 4s Fest" erworben werden. Natürlich dürfen am Eröffnungstag auch die traditionellen Freifahrten zwischen 10 und 11 Uhr nicht fehlen.

Und wie jedes Jahr erwartet die Besucher auch dieses Mal wieder am 2. Mai ab 21.30 Uhr ein großes Feuerwerk.

OÖN am Urfahranermarkt

Besuchen Sie uns am Urfahraner Markt: In der Halle A (Stand A11) halten wir Überraschungen für Sie bereit. Gegen Vorlage der OÖNcard können sich Besucher hier, solange der Vorrat reicht, einen Kaffee und eine Mehlspeise von maxi.backstube abholen.

Den Teilnehmern der Gewinnspiele winken übrigens tolle Sofortpreise wie OÖN-Kokosbusserl von naschmax und Blumensamen für den Frühlingsbeginn (solange der Vorrat reicht). Weiters gibt es die aktuelle OÖN-Tageszeitung gratis zum Mitnehmen oder zum Durchblättern am Stand.

Kommenden Donnerstag liegt den OÖN unser Gutscheinheft bei, das viele Vorteile garantiert und etwa beim Kauf von Lebkuchenherzen sparen hilft.

