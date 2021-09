Urfahr: Große Zufriedenheit trotz Sorgen mit Verkehrslärm

Was bewegt die Linzerinnen und Linzer wirklich? Was stört sie an dem Viertel, in dem sie wohnen – und was gefällt ihnen? Die OÖNachrichten waren vor der Wahl in verschiedenen Stadtteilen unterwegs und haben die Bewohner nach ihren Wünschen an die Politik befragt. Im letzten Teil waren wir in Urfahr.