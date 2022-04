Unverbesserlich: Drogenlenker erneut mit Auto unterwegs

Der 22-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr gegen 9.10 Uhr mit seinem Auto in Traun auf der Neubauerstraße Richtung Oedt. Am Hauptplatz wurde er zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei konnte er keinen Führerschein vorweisen und gab an, dass ihm dieser am Wochenende wegen Drogenkonsums abgenommen wurde. Da die Polizisten beim 22-Jährigen heute erneut "Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung" feststellten, wurde ihm ein freiwilliger Urinschnelltest angeboten. Der Test verlief positiv auf THC (Haschisch).

Bei der im Anschluss durchgeführten klinischen Untersuchung diagnostizierte der Amtsarzt die Fahruntauglichkeit. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel abgenommen.