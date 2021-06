Unterstützung für Betroffene von Hagelschäden

Bürgermeister Klaus Luger (SP) will nun all jenen, deren Fahrzeugschäden nicht von der Versicherung übernommen werden, unter die Arme greifen. "Viele der Betroffenen haben keine Vollkasko-Versicherung für ihre Fahrzeuge, weshalb sie nach den schweren Corona-Monaten durch die Unwetterschäden vor einer zusätzlichen finanziellen Belastung stehen", sagt er. Hinzu komme, dass viele der Menschen beruflich auf das Auto angewiesen seien.

Geht es nach dem Bürgermeister, sollen die betroffenen Linzer unbürokratisch eine Soforthilfe in Höhe von bis zu 500 Euro bekommen. Möglich soll das eine Überarbeitung der Richtlinien des Solidaritätsfonds machen, der Antrag ist am kommenden Donnerstag Thema im Stadtsenat. Für die Beantragung der Soforthilfe ist, so sehen es die Pläne vor, neben der Rechnung über die Begleichung der Schäden auch eine Bestätigung der Versicherung, dass diese die Kosten nicht übernimmt, nötig.