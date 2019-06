Unterschriften für Ampel in der Hafenstraße

"Der Zebrastreifen so knapp vor der Autobahnauffahrt ist für die Autofahrer schlecht einsehbar, auch das Verkehrsaufkommen ist enorm", sagt Helge Langer, Klubobmann der Linzer Grünen, der in einem der dort angesiedelten Unternehmen arbeitet.

Rund 500 Mitarbeiter von 17 Unternehmen haben sich an einer Unterschriftenaktion zu diesem Verkehrsproblem beteiligt: "Wir würden uns einen Lokalaugenschein mit dem zuständigen Vizebürgermeister Markus Hein wünschen", so die Forderung. Hein kennt die Problematik bereits und verweist darauf, dass eine Ampelregelung "einen Verkehrsstillstand von der Hafenstraße bis zur Industriezeile" verursachen würde. Diese Stelle sei kein Unfallhäufungspunkt, das bestätigt auch die Linzer Polizei. Langer will das aber so nicht gelten lassen: "Es gibt hier viele Situationen, die nah an Unfällen dran sind, hier muss etwas getan werden."

