Unteroffiziere: "Mit Mut und Demut zum Vorbild"

"Bereit für Österreich!" Laut schallte der Ruf von 745 Wachtmeistern am Freitagnachmittag über den Ennser Stadtplatz. 686 Männer und 59 Frauen wurden bei einem Festakt offiziell ins Unteroffizierskorps des Bundesheeres aufgenommen. Sie hatten zuvor den Lehrgang "Karl Kaindl" an der Heeresunteroffiziersakademie (HUAk) in Enns erfolgreich absolviert.

Der Lehrgang ist in Erinnerung an Zugführer Karl Kaindl benannt. Dieser hatte für seine Entschlossenheit und Unerschrockenheit in der 10. Isonzoschlacht die silberne und für "äußerst hervorragendes Verhalten vor dem Feind" bei der Schlacht im Raum Jamiano die goldene Tapferkeitsmedaille erhalten, beides im Jahr 1917.

99 neue Wachtmeister stammen übrigens aus Oberösterreich (darunter zehn Frauen). Auch die Jahrgangsbeste versieht ihren Dienst in Oberösterreich. Wachtmeister Katharina Holzinger aus der Steiermark arbeitet beim Panzergrenadierbataillon 13 in Ried/Innkreis. Sie erhielt für ihre Leistungen den HUAk-Ehrenring, überreicht von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Generalstabschef General Robert Brieger und HUAk-Kommandant Brigadier Nikolaus Egger.

Egger hatte zuvor die neuen Wachtmeister (darunter auch 123 der Miliz) für ihre Leistungen an der Akademie gelobt. Ein starkes Heer benötige die Unteroffiziere als Rückgrat, sagte Egger und forderte von den neuen Unteroffizieren zugleich, "mit Mut und Demut zum Vorbild" zu werden.

General Brieger sprach den Absolventen, aber auch den Ausbildnern seine Anerkennung für ihren "unermüdlichen Einsatz" aus.

"Sie sind nun ein Bindeglied zwischen den Offizieren und den Mannschaften. Nun können sie zeigen und anwenden, was sie gelernt haben, und ihre Führungsstärke beweisen", sagte Tanner.

Millionen-Investitionen

In einem Arbeitsgespräch sicherte Tanner Landeshauptmann Thomas Stelzer Investitionen in die Infrastruktur von Oberösterreichs Kasernen zu. Heuer sind dafür 4,66 Millionen Euro geplant, 2021 weitere acht Millionen. Bis 2023 sollen zudem acht Millionen Euro in die Modernisierung der Stellungsstraße im Amtsgebäude Garnisonstraße in Linz fließen.

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at