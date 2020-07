Unter den Linden: 30 Bäume für den Hauptplatz

Der autofreie Linzer Hauptplatz war zwar in Rekordzeit wieder Geschichte – diese Aktion sollte aber nachhaltiger sein: Gestern wurde damit begonnen, 30 Winterlinden in Trögen über den ganzen Platz verteilt aufzustellen. Die Stadt Linz verspricht sich davon einerseits eine angenehmere Atmosphäre am Hauptplatz, andererseits sollen die Bäume die Temperatur senken.

Wer im Sommer zu Mittag auf der Pflasterwüste des Hauptplatzes steht, versteht schnell, warum dort eine Abkühlung notwendig ist. In ihren Ausmaßen wirken die neuen Bäume aber noch recht bescheiden, etwa sieben Meter sind sie hoch. Der Kronendurchmesser liegt bei etwa drei Metern. Da kommen leise Zweifel auf, ob tatsächlich ein Kühlungseffekt eintritt.

Begrünung auf Zeit

"Die wachsen ja noch", sagt Günter Haderer vom Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung der Stadt Linz. "In zwei bis drei Jahren wachsen die Linden um 1,5 Meter, auch die Krone wird wesentlich breiter."

In ihren Trögen könnten die Bäume sogar bis zu 15 Meter hoch werden. Ganz so weit wird es aber die Stadt Linz nicht kommen lassen. "Momentan ist geplant, dass wir die Bäume ungefähr fünf Jahre wachsen lassen und sie dann beschneiden. Dann haben sie eine breite Krone, die Schatten spendet, ohne im Weg zu sein", sagt Haderer.

Für zehn bis 15 Jahre könnten die Bäume dann insgesamt auf dem Platz stehen, bis die Tröge zu klein für die Wurzeln werden. "Danach kann man sie einfach mit einem Stapler abtransportieren und ganz normal einpflanzen", erklärt Markus Lindinger-Hofmann. Aus der Baumschule seines Betriebes, Kriegergut Garten- und Landschaftsdesign, kommen die Bäume für den Hauptplatz.

Fit für die Innenstadt

Damit die Bäume nicht umgeweht werden, sind die Tröge mit Kies beschwert. Bis sie gut verwurzelt sind, werden sie zudem mit speziellen Bändern am Wurzelballen – also dem Bereich direkt unter dem Stamm, an dem die Wurzeln besonders dicht und dick sind – in den Boden gespannt.

Die Wahl fiel auf Winterlinden, weil diese Sorte gut sowohl mit heißen als auch mit kalten Temperaturen zurechtkommt. Dadurch können die Bäume das ganze Jahr über an ihren Plätzen bleiben. "Die Winterlinde ist ein guter Stadtbaum", sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP), der im Stadtsenat für die Stadtbegrünung verantwortlich ist.

Anlieferung aus der Baumschule Bild: VOLKER WEIHBOLD

Auch Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) zeigt sich erfreut über die Neuerung, blickt aber bereits in die Zukunft. "Ein wichtiges Ziel muss es bleiben, dass eine dauerhafte Begrünung für den Hauptplatz entwickelt wird", sagt sie.

Da gibt es aber Probleme. "Auf dem Hauptplatz Bäume in den Boden zu setzen, wäre sehr schwierig, weil eine Parkgarage und ein NS-Bunker direkt darunter liegen", erklärt Günter Haderer.

