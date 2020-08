Unmut über Griller im Linzer Winterhafen

Vor allem die Rauchentwicklung und der liegenbleibende Müll erregen den Unmut der dortigen Anrainer. Weshalb sich diese mit dem Problem nun auch an die Linzer Stadtpolitik gewendet haben.

Liegenschaftsreferentin Regina Fechter (SP) sind in diesem Fall aber die Hände gebunden, da es sich bei dem Areal um keine städtische Liegenschaft handle, wie sie sagt. Vielmehr befinde sich diese im Eigentum der viadonau. "Ich appelliere aber dringend an die Griller, die extra ausgewiesenen Grillzonen in Linz zu benutzen. Diese wurden eingerichtet, um die Wohnqualität der Linzer nicht zu beeinträchtigen", sagt Fechter. Derzeit gibt es, nach dem Aus der Grillzone in St. Margarethen und der Verhängung einer ortspolizeilichen Verordnung, wie berichtet, noch zwei öffentliche Grillzonen in Linz: einerseits am Pichlingersee, andererseits in der Lunzerstraße am Jauckerbach.

Eine etwaige Einschränkung der Nutzung der Liegenschaft, wie etwa ein Grillverbot, obliege der viadonau, so Fechter: "Alternativ dazu wird die Stadt gerne die Möglichkeit einer ortspolizeilichen Verordnung prüfen."

Bei der viadonau sind bislang keine Beschwerden von Anrainern bezüglich Grillen am Winterhafen eingelangt, wie eine OÖN-Anfrage gestern ergab. Möglicherweise sei hier nun nach dem Verbot in St. Margarethen eine Verlagerung des Grillaufkommens in den Winterhafen zu beobachten, heißt es von dort. Von Seiten der viadonau sei aber jedenfalls kein Grillverbot angedacht, so der Tenor. (jp)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.