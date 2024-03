Union Pucking fördert mit innovativem Projekt seinen Fußballnachwuchs

"Wir wollen mit diesem Projekt neue Wege gehen, um unsere Jugend noch besser auszubilden", sagt Daniel Bartoszak, Initiator und Obmann-Stellvertreter der Union Pucking, nicht ohne Stolz. Mit dem sechsköpfigen Profi-Trainer-Team myCoach 24/7 wurde diese Saison ein spezielles Talentförderprogramm auf die Beine gestellt – das Angebot richtet sich an den gesamten Fußballnachwuchs im Verein.

Trainiert wird jeweils eine halbe Stunde in Kleingruppen – maximal vier Spieler pro Trainer – und zwar an Tagen, an denen auch das normale Training stattfindet. Zusätzliche Anfahrten sind somit nicht nötig, ebenso fallen keine zusätzlichen Kosten an, dieses Spezial-Training wird vom Verein kostenlos angeboten. Für Bartoszak geht die Union mit diesem Projekt neue Wege im Amateurfußball und nimmt eine Vorreiterrolle ein. Angelehnt ist das Vorhaben an die Talentförderung des ÖFB, unterstützt wird es von Nachwuchs-Sponsoren: Die Firma G.T. Logistik GmbH tut das mit finanziellen Mitteln, die Firma BS-PrintStore übernimmt indes die grafische und digitale Umsetzung.

Begeistert von den innovativen Ansätzen ist auch Thomas Altof (FP): "Als Bürgermeister kann ich das nur gutheißen, fördern und sage weiter meine volle Unterstützung für den Verein zu."

