Uni-Viertel: "Müssen über Grünzug diskutieren"

Wie wird sich das Areal um die JKU und damit der Stadtteil Dornach-Auhof künftig entwickeln? Die Zeichen stehen schon jetzt auf Veränderung: zum einen mit dem geplanten A7-Halbanschluss, zum anderen mit der angestrebten Ansiedlung der Digital-Universität. Diese soll, wie berichtet, auf einer 54.450 Quadratmeter großen Fläche (derzeit noch landwirtschaftlicher Nutzgrund) östlich des Science-Parks entstehen.

Bürgermeister Klaus Luger und Planungsstadtrat Dietmar Prammer (beide SP) wollen diese Standortentscheidung dafür nützen, um über die Entwicklung des gesamten Viertels zu diskutieren. Konkret wollen sie eine neue Raumordnungsstrategie für Linz-Dornach und das Areal südlich der Freistädter Straße entwickeln. Möglich ist das aber nur in Kooperation mit dem Land als zuständige Aufsichtsbehörde. Auch die Entscheidung über die Zugehörigkeit zum überregionalen Grünzug liegt dort.

Luger hielt bei einer heutigen Pressekonferenz fest, dass weitere Baumaßnahmen ohne den A7-Halbanschluss nur schwer realisierbar seien. Baustart soll nun nach mehrfachen Verschiebungen im März 2023 sein, für September 2024 ist vonseiten der Asfinag die Fertigstellung geplant. Der Halbanschluss soll die "langersehnte" Verkehrsentlastung, allen voran in der Altenberger Straße, bringen. Die Projektkosten sind zuletzt von 19,5 auf 32 Millionen Euro (inkl. Umsatzsteuer) gestiegen. Dadurch erhöht sich der Kostenanteil der Stadt auf mehr als zehn Millionen Euro. Das kritisieren allen voran die Grünen scharf: Das Millionengrab Halbanschluss sei die Fortsetzung einer Mobilitätspolitik im Rückwärtsgang.

Kritik von den Grünen

Doch zurück zur Raumplanung: Hier müsse, so Luger und Prammer, offen über den Grünzug diskutiert und der jetzige Fleckerlteppich beseitigt werden. "Wenn wir über ein Erweiterungsgebiet für die Uni sprechen, dann reden wir klarerweise von Bauland. Wir müssen hier Interessen abwägen", sagte Luger, der einen "widerspruchsvollen" Diskussionsprozess erwartet. Eingebunden werden sollen neben der Stadt, dem Land, der JKU und der Bundesimmobiliengesellschaft auch die Anrainer. Wie die Bürgerbeteiligung konkret aussehen soll, sei noch nicht entschieden, sagte Prammer. Denkbar wären etwa Workshop-Formate.

Das Land müsse auch die Karten auf den Tisch legen, wo genau die Stadtbahntrasse Richtung Pregarten verlaufen soll, hieß es weiter, diese gelte es ebenfalls in den Planungen zu berücksichtigen.

Wie die konkrete Bebauung samt Verkehrslösungen auf den mit dem Konzept neu definierten Flächen aussehen werde, gelte es in einem zweiten Schritt zu klären, so Luger. Darauf, welche (Grün-)Flächen Bauland werden könnten, wollten sich die SP-Stadtpolitiker heute nicht festlegen. Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) warnte postwendend vor Eingriffen in dem sensiblen Gebiet, dieses habe eine wichtige Kühlungs- und Durchlüftungsfunktion.