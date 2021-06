Unfreiwilliger Badegast: Feuerwehr rettete Reh aus Pool

Tierischer Einsatz am Dienstagmorgen in der Ortschaft Untergaumberg im Bezirk Linz-Land: Ein wildes Reh hatte sich in einen Garten verirrt und war in einen Pool gestürzt. Aus eigener Kraft schaffte es das Tier nicht mehr heraus.

Zu seinem Glück war die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Leonding schnell zur Stelle und befreiten das Reh aus seiner misslichen Lage. Mit vereinten Kräften zogen die Feuerwehrleute den durchnässten Vierbeiner behutsam aus dem Wasser. Erschöpft, aber unverletzt wurde der Sturzpilot wieder in Richtung Wald entlassen.