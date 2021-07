Unfallopfer konnten sich nicht mehr erinnern, wer der Fahrer war

Ein Pkw geriet am Sonntag gegen 2:40 Uhr auf der Haidfeldstraße in Doppl, Gemeinde Leonding, in Fahrtrichtung B139, aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam am Dach des Fahrzeuges zum Liegen.

Weder die 18-jährige Zulassungsbesitzerin aus dem Bezirk Linz-Land noch einer der beiden anderen Pkw-Insassen, ein 17-jähriger und ein 19-jähriger Linzer, konnten sich erinnern, wer den Pkw zum Unfallzeitpunkt gelenkt hatte.

Sie wurden mit teilweise schweren Verletzungen ins UKH Linz gebracht.