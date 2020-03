Unfalllenker ließ verletzte Frau und Kleinkind zurück

Der 25-Jährige war gegen 20.50 Uhr beim Kreisverkehr am Hauptplatz einem vor ihm fahrenden Pkw aufgefahren. In dem Auto saßen eine 28-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Linz-Land sowie ihr dreijähriges Kind. Die junge Mutter war auf der Kremstalstraße Richtung Haid unterwegs, als es zu dem Auffahrunfall gekommen ist. Sie wurde durch den Aufprall verletzt. Über den Zustand des Kleinkindes konnte die Polizei vorerst nichts sagen.

Zunächst verhielt sich der Unfallverursacher unauffällig. Auf einem nahegelegenen Parkplatz wollte er die Daten mit der 28-Jährigen austauschen. Als die Frau aber angab, dass sie wegen einer Versicherungsbestätigung die Polizei rufen werde, setzte sich der Mann plötzlich ins Auto und ergriff die Flucht.

Kein Führerschein

Die verletzte Lenkerin fuhr danach mit ihrem Kind in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige konnte noch am selben Abend ausgeforscht werden. Die Polizei geht davon aus, dass er wegen seines nicht vorhandenen Führerscheins so gehandelt hatte.

