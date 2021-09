Unfall zwischen zwei Pkws in Enns

Zum Unfall kam es gegen 6.25 Uhr morgens auf der L571 im Gemeindegebiet von Enns. Die 57-jährige Deutsche wollte auf die A1 – Auffahrt Enns Ost auffahren. Sie dürfte den Pkw eines 24-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land beim Linksabbiegen übersehen haben und kollidierte mit ihm, berichtete die Polizei am Dienstagabend. Beide Beteiligte wurden unbestimmten Grades verletzt und in das UKH Linz gebracht, so die Polizei.