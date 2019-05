Feuerwehrfahrzeug mit Pkw kollidiert

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall mit einem Feuerwehrfahrzeug am Sonntagnachmittag in Asten (Bezirk Linz-Land). Die Einsatzkräfte wurden am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gerufen. Am Weg zum Unfallort kollidierte die Feuerwehr im Kreuzungsbereich mit einem Auto. Sowohl die Einsatzkräfte als auch der Autolenker blieben unverletzt. Die Fahrzeuge und die Ampel wurden jedoch stark beschädigt. Der Kreuzungsbereich war etwa eine Stunde erschwert passierbar.