Unfall in Linz endete mit vier jungen Leichtverletzten

Bei dem Unfall am Samstagabend wurden vier Personen leicht verletzt. Das entgegenkommende Auto wurde von einem 20-Jährigen aus dem Bezirk Perg gelenkt, sein Wagen wurde zuerst gegen die Leitschiene, dann gegen die Betonmittelleitschiene geschleudert. Das Fahrzeug der Fahranfängerin kollidierte in weiter Folge mit dem Auto eines 47-Jährigen. Sie und ihre 16-jährige Beifahrerin sowie der 20-Jährige und sein gleichaltriger Insasse wurden in das UKH Linz und in die Kepler-Universitätsklinik eingeliefert.

