Unfall auf der A1 bei Allhaming: Feuerwehr befreite Beifahrer

Feuerwehr, Rettung, Notarzt und Polizei wurden am Mittwoch gegen 13:40 Uhr zu einem Unfall auf der A1 alarmiert: In Fahrtrichtung Linz war im Gemeindegebiet von Allhaming ein Kleintransporter auf der Heck eines Lastwagens aufgefahren. Die Unfallursache war am Mittwoch noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ersten Informationen zufolge musste der Beifahrer des Kleintransporters von den Feuerwehren Allhaming und Pucking-Hasenufer aus dem schwer beschädigten Wagen befreit werden. Er und der Lenker des Mercedes dürften den Unfall ohne gravierende Verletzungen überstanden haben. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt untersucht und lehnten eine weitere medizinische Behandlung ab.

Für die Dauer des Einsatzes war ein Fahrstreifen gesperrt, es bildete sich ein leichter Rückstau. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war ein Fahrstreifen im Bereich der Unfallstelle zwischen Allhaming und dem Knoten Linz gesperrt. Es kam zu einem leichten Rückstau.

