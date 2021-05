Unbürokratisch zu größeren Gastgärten

Mit den gestrigen Öffnungsschritten wurde auch in Linz, dem launischen Wetter zum Trotz, die Gastgartensaison eingeläutet.

Um die Wirte und Gastronomen in der andauernden Coronakrise mit ihren geltenden Abstandsregeln zu unterstützen, sei es in Linz möglich, "die Schanigärten auf Antrag nach Möglichkeit unbürokratisch zu vergrößern", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Dieses Angebot zur Erweiterung werde, vor allem am Hauptplatz, gut angenommen, es gebe laufend neue Ansuchen, heißt es weiter. Auch die Genehmigung für die Einrichtung eines Gastgartens wurde vereinfacht: Nun können die Grundeigentümerzustimmung und die straßenpolizeiliche Bewilligung parallel eingeholt werden.

Darüber hinaus verzichtet die Stadt auch heuer, wie schon im Vorjahr, auf die Einhebung der Schanigarten-Gebühren: Das schlägt bisher mit insgesamt 310.000 Euro an Einnahmenentfall zu Buche.

Knapp 290 Schanigärten sind in der Stadt zu finden, die meisten davon – 160 – gibt es in der Innenstadt.