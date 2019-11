Unbekannter wollte in Linz Joggerin vergewaltigen - Zeugenaufruf der Polizei

Die 38-jährige Linzerin joggte gegen 16:40 Uhr in Linz-Urfahr entlang des Treppelweges flussabwärts Richtung Pleschingersee. Unmittelbar nach der Baustellenbegrenzung der Autobahnbrücke (süd/ostseitig der Autobahnbrücke) lauerte ihr ein Mann vermutlich im Gebüsch auf, näherte sich ihr von hinten und versuchte ihr einen schwarzen Müllsack über den Kopf zu stülpen. Durch ihre heftige Gegenwehr, wobei sie dem Täter möglicherweise mit den Beinen gegen den Bauch- bzw. Brustbereich getreten hat, fiel sie auf den Rücken. Der Mann kniete sich dann über sie und hielt sie an den Schultern bzw. an den Oberarmen fest. Weil das Opfer weiter um sich schlug und schrien, ließ der Mann schließlich von der 38-Jährigen ab und floh Richtung Donaudamm und weiter flussaufwärts. Danach verständigte die 38-Jährige die Polizei via Notruf.

Täterbeschreibung:

Männliche Person im Alter von Anfang 20 mit vermutlich afghanischer Herkunft. Größe ca. 175 – 180 cm, schwarze glatte Haare (5-7 cm lang); bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem kleinen grauen Rucksack.

Hinweise bitte an das SPK Kriminalreferat unter 059133 45 3333.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.