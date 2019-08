Unbekannter raubte einer Frau Handy und Turnbeutel

Gegen 23:30 Uhr schlich sich der Täter in der Linke Brückenstraße von hinten an die Linzerin an. Als sich diese umdrehen wollte, würgte er sie von hinten und entriss der jungen Frau das Handy. Anschließend drückte er sein Opfer zu Boden und entriss den umgehängten Turnbeutel. Der Unbekannte flüchtete Richtung Leonfeldner Bundesstraße. Der Täter soll etwa 170 bis 180 cm groß sein und dunkle Haare haben.

