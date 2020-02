Unbekannter prügelte mit Schlagstock auf Linzer ein - Zeugen gesucht

Einer der Täter griff den 28-Jährigen scheinbar grundlos mit einem Teleskopschlagstock an. Ein zweiter Männer trat auf den auf dem Boden liegenden Mann ein. Danach flohen die beiden Angreifer in Richtung Hauptplatz. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Kepler Uniklinikum gebracht.

Der Grund für die Attacke ist unklar, es soll zuvor keine Auseinandersetzung gegeben haben. Die beiden Täter sollen Teil einer vierköpfigen Gruppe gewesen sein. Lediglich vom Angreifer mit dem Schlagstock liegt eine Personenbeschreibung vor: Es soll sich um einen Mann ausländischer Herkunft handeln, der 1,60 bis 1,70 Meter groß ist. Er trägt dunkle, kurze Haare und war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise.