Unbekannter forderte Geld - Polizei bittet um Hinweise

Der dunkelhäutige Mann, 175 cm bis 180 cm groß, drohte einem 25-jährigen Linzer am Platz vor dem Eingang zum neuen Rathaus in der Linzer Hauptstraße mit Schlägen, wenn er ihm kein Geld gäbe. Als der 25-Jährige Bargeld herausgab, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte trug eine schwarze Jogginghose, einen grauen Sweater und Schlapfen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.