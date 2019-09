Unbekannter durchwühlte Autos in Ansfelden

Der gesuchte Täter hat es sich in der Nacht auf Donnerstag zu Nutze gemacht, dass die Autos nicht abgesperrt waren. Im Inneren wühlte er in den Ablagen herum und riss Fächer auf. Fündig wurde er dabei nur in einem Wagen. Laut Polizei wurden eine Sonnenbrille und Modeschmuck gestohlen.

Eine Spurensicherung war nur in einem Auto möglich, da die Besitzer der drei weiteren betroffenen Pkws bereits aufgeräumt hatten, so die Polizei.

