Unbekannte stahlen 1,5 Tonnen Kupferkabel

Arbeiter fanden am Donnerstag bei Dienstbeginn auf einem ÖBB-Gelände in Linz ein offenes Rolltor vor: Unbekannte hatten in der Nacht den Kasten mit der Außensteuerung aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Die Täter stahlen rund 1,5 Tonnen Kupferkabel im Wert von etwa 40.000 Euro.

Die Fahndung der Polizei läuft.

