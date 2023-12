Unbekannte sprengten Snackautomat in der Linzer Unionstraße

Die Wucht der Explosion war so stark, dass Teile des Automaten in einem größeren Radius verstreut wurden.

Zu der Detonation kam es in der Nacht auf Dienstag gegen 2:40 Uhr: Unbekannte hatten in der Unionstraße, nahe der Kreuzung zur Bahrgasse einen Snackautomaten wohl mithilfe von pyrotechnischen Gegenständen in die Luft gesprengt. Anrainer berichteten von einem lauten Knall.

Das Gerät wurde völlig zerstört. Die Wucht der Explosion war so stark, dass Teile des Automaten in einem größeren Radius verstreut wurden und auch parkende Autos trafen. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall laufen.

