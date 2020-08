Unabhängiger Bürgermeisterkandidat für Pasching 

Der jetzige Paschinger Bürgermeister Peter Mair (SP) wird, wie berichtet, 2021 nicht mehr zur Wahl antreten: Der selbstständige Unternehmer Peter Öfferlbauer steigt nun in das Rennen um seine Nachfolge ein. Der 29-jährige ist seit 2015 im Paschinger Gemeinderat tätig: Dort zog er auf der SPÖ-Liste ein. Nach zwei Jahren trat der damalige stellvertretende Fraktionsvorsitzende aber aus der Partei aus. Seither ist erst als unabhängiger Gemeinderat tätig.

„Ich bin 2015 mit dem klaren Ziel angetreten, die in Pasching bis zu diesem Zeitpunkt stark unterrepräsentierte Jugend kompromisslos zu vertreten. Das ist mit Projekten wie dem SV Pasching 16, dem Funcourt in der Langwies oder kostenfreiem WLAN im Waldbad auch gelungen“, sagt Öfferlbauer, der nun als Kandidat einer unabhängigen Bürgerliste auftritt. Die Suche nach Mitstreitern für diese Bürgerliste sei bereits gut angelaufen, so der Unternehmer, der den Fußballverein SV Pasching 16 gegründet hat.

Neben dem weiteren Engagement für die Jugend, will Öfferlbauer sich auch für einen Erhalt der ländlich geprägten Struktur in Pasching einsetzen: „In Pasching wurde in den letzten Jahren unheimlich viel gebaut. Zum Teil kam es sogar soweit, dass die Infrastruktur nicht mehr Schritt halten konnten und den Bewohnern ihre unmittelbare Umgebung fremd geworden ist.“