Umstrittenes Bauprojekt Tumbach-Ost beschlossen

In Gallneukirchen wird es vorerst keine Volksbefragung zum Standort für das neue Heizkraftwerk geben. Ein entsprechender VP-Antrag blieb gestern im Gemeinderat in der Minderheit, lediglich die FPÖ unterstützte das Ansinnen der VP, zumindest ist das zu vermuten, die Abstimmung war auf Wunsch der VP geheim. Wie berichtet, liegen zwei Projekte auf dem Tisch, eines der Linz AG in Gallneukirchen, ein zweites von der Energie AG in Engerwitzdorf.