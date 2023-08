Umfrage: "Wie stehen die Linzer zur Klimaneutralität?"

Die Industriestadt Linz will bis 2040 klimaneutral werden.

Bis 2040 will Linz klimaneutral sein, bei diesem Vorhaben helfen soll ein Klimaneutralitätskonzept. Die Themenbereiche, die dieses umfasst, reichen von Verkehr, Energie und Wohnen über Konsum bis hin zu Industrie. Auch die Meinungen und Zukunftsvisionen der Bürger sind gefragt.

Eingeholt werden sollen diese - in einem ersten Schritt- nun mit einer Online-Befragung. 13.000 Linzer sind eingeladen daran teilzunehmen, die repräsentative Auswahl erfolgte nach Zufallsprinzip. Die ausgewählten Personen sollten bereits alle Post bekommen haben, am 23. August wurden die Briefe mit den jeweiligen Zugangscodes versendet. Bis 24. September 2023 besteht die Möglichkeit, an der Umfrage teilzunehmen, die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende Oktober präsentiert. Alle Angaben werden anonymisiert.

15 Minuten sind veranschlagt

Im Fokus der Fragen steht das „Wohlergehen von Mensch und Gesellschaft“, welches mit der städtischen Vision „klimaneutrale Industriestadt Linz 2040“ in Einklang gebracht werden soll. Als Grundlage dienen die von der UNO verabschiedeten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Linzer Klimapolitik ist genauso ein Thema wie Energie, Mobilität und Verkehr, Gebäude und Wohnen sowie Industrie und Konsum.

Für das Ausfüllen des Fragebogens sind rund 15 Minuten veranschlagt, es besteht zudem die Möglichkeit, sich für ein Bürger-Panel anzumelden, bei welchem gemeinsam mit Wissenschaftlern aus dem Projekt UniNEtZ zu der Frage „Wie können wir in Linz gemeinsam klimafreundlich und gut leben?“ diskutiert und an Ideen mitgearbeitet werden kann.

„Das Vorhaben unserer Stadt, klimaneutrale Industriestadt zu werden, ist eine Jahrhundertaufgabe, aber auch alternativlos. Für mich ist klar, dass eine solche Transformation nur miteinander funktioniert. Darum war es mir wichtig, in den direkten Austausch mit Bürger zu treten“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

