Umbau des Hauses Promenade 39 beginnt 2025

So soll das Foyer samt Stiege nach der Sanierung aussehen.

In einem Jahr soll es mit der Sanierung des Gebäudes Promenade 39 losgehen. Ab dem Frühjahr 2025 werden Promenadenhof und Redoutensaal geschlossen. Beide Einrichtungen bleiben bis zum Abschluss der Sanierung Ende 2027 zu. Anders das Landestheater. Dort soll der Spielbetrieb während der Umbauarbeiten aufrechterhalten und primär in den spielfreien Zeiten gearbeitet werden. Allerdings ist der Proben- und Spielbetrieb in den drei Sommern zusätzlich zweieinhalb Monate eingestellt. Zuschauerraum und Foyer wurden je bereits im Jahr 2017 saniert.

Gebäude in schlechtem Zustand

Hintergrund ist der schlechte Zustand des 1803 errichteten Gebäudes. Vor allem die technische Gebäudeausstattung ist in die Jahre gekommen, dazu gibt es Feuchtigkeitseintritte im Mauerwerk und im Keller, auch das Dach wird ein Schwerpunkt sein. Drei Architekturbüros haben sich als Bietergemeinschaft "Promenade" im Auswahlverfahren durchgesetzt, Eidos Architektur ZT GmbH, Ingennus Urban Consulting SLP sowie haro Architects - Haslauer & Rodriguez Paraja ZT.

Die Redoutensäle werden nach den Grundsätzen der Denkmalpflege restauriert und das Foyer neu gestaltet. Zudem wird das Veranstaltungszentrum durch einen Zubau um zwei Säle erweitert. Dieser ersetzt diverse Anbauten aus den 1970er Jahren. Der Restaurantbereich im Erdgeschoß des Promenadenhofes wird gänzlich umgestaltet.

Der neue Barbereich. Bild: Land OÖ

Neue Fassadengestaltung

Die neue Fassadengestaltung des Baukörpers, mit variierender Struktur zwischen Erd- und Obergeschoß, respektiert den historischen Bestand und setzt gleichzeitig moderne Akzente, heißt es heute in einer Aussendung. Außerdem werden im ersten Obergeschoß neue Freibereiche eingerichtet, darunter eine Terrasse, die sowohl vom Foyer als auch vom Spiegelsaal zugänglich ist und für Veranstaltungen genutzt werden kann. "Das Landestheater und die Redoutensäle haben als Repräsentations- bzw. Kulturräume enorme Bedeutung, auch deshalb ist die Sanierung so wichtig. Abgesehen davon entsprechen sie nach der Restaurierung wieder dem aktuellen Stand der Technik – auch das ist unabdingbar, um Kultur und Kunst auf höchstem Niveau präsentieren zu können“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

