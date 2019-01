Um die Luftbelastung zu verringern: Lasershows statt Feuerwerke in Linz?

LINZ. Dass die Freiheitlichen und die Neos ein gemeinsames Ziel verfolgen, passiert in der Linzer Stadtpolitik nicht allzu oft. Morgen ist dies aber der Fall:

Schön für das Auge, aber belastend für die Linzer Luft: Feuerwerk am Donauufer. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wenn Felix Eypeltauer (Neos) und Martina Krendl (FPÖ) in der um 14 Uhr startenden Gemeinderatssitzung einen fast gleich lautenden Antrag einbringen. Zentrale Forderung dabei: In der Silvesternacht soll künftig kein herkömmliches Feuerwerk abgebrannt, sondern eine aufwändige Laser- und Lichtshow realisiert werden. Die Zusammenarbeit mit dem Ars Electronica Center (AEC), das Vorreiter auf dem Gebiet sei, biete sich hier geradezu an.

Das sieht auch Bürgermeister Klaus Luger (SP) so, dessen Fraktion den blau-pinken Vorstoß unterstützen wird. "Die Sache ist es wert, dass sie im Ausschuss näher diskutiert wird", sagt Luger. Skeptisch ist er allerdings bei einem weiteren Vorstoß von Neos-Gemeinderat Eypeltauer. Dieser möchte, dass im Linzer Stadtgebiet, so wie es in Salzburg angedacht wird, die Silvesterknallerei überhaupt verboten wird. "Da habe ich Bedenken. Denn wer soll das Verbot überwachen und Verstöße dagegen exekutieren?", sagt Luger.

Große Feuerwerke finden in Linz viermal jährlich statt: zweimal beim Urfahraner Markt, dann zu Silvester und bei der Klangwolke. In allen Fällen könne er sich eine Lasershow als Alternative gut vorstellen, wenn auch die jeweiligen Veranstalter mitziehen würden, sagt Luger.

Überzeugend sei vor allem das Argument Luftbelastung. So erreicht die Feinstaubbelastung in der Silvesternacht regelmäßig Höchstwerte. Während der Verkehr österreichweit jährlich 4500 Tonnen Feinstaub verursacht, wird ein Neuntel davon, 500 Tonnen, allein in der Silvesternacht durch Feuerwerke und Knallkörper verursacht.

Auch der Neos-Antrag, über den vom LASK beabsichtigten Bau eines Stadions nahe dem Pichlingersee eine Volksbefragung abzuhalten, ist morgen Thema im Gemeinderat. Da SPÖ, FPÖ und ÖVP hier nicht zustimmen werden, müssen die Initiatoren 6100 Unterschriften sammeln, um eine Befragung doch noch durchzusetzen.

Gedenkprojekt kommt

Auf Antrag von Bürgermeister Luger werden die Gemeinderatsmitglieder morgen 90.000 Euro freigeben, damit in Linz ein Gedenkprojekt für die Opfer der NS-Zeit umgesetzt werden kann. Wie berichtet, wird dies nicht in Form von Stolpersteinen (in den Boden eingelassene Messingtafeln) sein. Stattdessen wird ein nationaler Wettbewerb ausgeschrieben. Eine Expertenjury wird dann entscheiden, welches der eingereichten Projekte umgesetzt wird.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema