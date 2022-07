Um 23 Uhr gehen bei der Neuen Eisenbahnbrücke die Lichter aus

Die Effektbeleuchtungen der Bauwerken in der Stadt lieferten in den vergangenen Wochen vielfach Diskussionsstoff. Die Grünen haben sich mehrfach für eine Reduktion der Beleuchtungsdauer stark gemacht, im April-Gemeinderat gab es für einen "Plan Lumiére" nach dem Vorbild Zürich aber keine Mehrheit.

Wie heute bekannt wurde, kommt jetzt aber doch eine Einschränkung bei den Schmuckbeleuchtungen. Das gaben Bürgermeister Klaus Luger (SP) und der für die Beleuchtung zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) vor kurzem bekannt. Betroffen von dieser Maßnahme sind 31 Bauwerke in der Stadt, darunter das Alte Rathaus, die Neue Eisenbahbrücke und der Neue Dom.

In der Praxis bedeutet diese Entscheidung nun, dass die Beleuchtungen zwar wie gewohnt mit Einsetzen der Dämmerungen aktiviert werden, die Abschaltung erfolgt aber künftig ausnahmslos um 23 Uhr. Die Beleuchtungsphasen in den Morgenstunden (zwischen fünf und acht Uhr) gehören damit der Vergangenheit an.

Keine Beleuchtung in den Morgenstunden

„Die Beleuchtung markanter Bauwerke hat grundsätzlich einen wichtigen touristischen Effekt. Und wer möchte schon zu späterer Stunde durch eine völlig dunkle Stadt gehen. Die aktuelle Situation macht es jedoch notwendig, dass wir als Stadt mit einem guten Beispiel vorangehen und ein wichtiges Zeichen zum Energiesparen setzen“, sagt Hajart (VP). Er appelliert auch an die Bevölkerung auf einen sparsamen Verbrauch zu achten.

Luger hat zudem die Unternehmensgruppe aufgerufen zusätzliche Energiespareffekte zu lukrieren. Diese sollen, so sein Ansatz, über die Reduktion der Schmuckbeleuchtungen hinausgehen. Stichwort gesamtes Beleuchtungssystem. Stichwort Heizen. Auch der städtische Krisenstab wurde bereits angewiesen, eventuelle Notfallpläne zu konzipieren.

Überprüfung der Straßen- und Parkbeleuchtung

Mit Blick auf den Winter wird zudem geprüft, welche Maßnahmen bei der Straßen- und Parkbeleuchtung umgesetzt werden können. „Die Sicherheit hat, sowohl im Verkehrsbereich als auch hinsichtlich der Kriminalitätsprävention, absoluten Vorrang. Wir wollen aber für den Krisenfall vorbereitet sein“, so der Tenor der Politiker.

Die Reduktion der Schmuckbeleuchtungen soll nun - entsprechend der technischen Gegebenheiten - laufend erfolgen. Die Grünen begrüßen, dass ihr Vorstoß, nun doch Gehör fand. „Ich freue mich über diese Initiative und bedanke mich, dass die Stadt hier nun aktiv wird“, sagt Gemeinderätin Rossitza Ekova-Stoyanova.