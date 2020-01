Ulrike Huemer wird neue Magistratsdirektorin

Ulrike Huemer war eine von zwei externen Bewerbern, die es, wie berichtet, ins Hearing zum Magistratsdirektor geschafft haben. Der einstimmige Vorschlag der Hearing-Kommission für Huemer als Nachfolgerin von Steininger wird am 23. Jänner dem Stadtsenat zur Entscheidung vorgelegt. Huemer soll am 1. Juni 2020 als Magistratsdirektorin ihre Arbeit aufnehmen.

Huemer ist derzeit noch als CIO (Leitung IT und Digitalisierung) der Stadt Wien tätig, hat hohe Kompetenz und Erfahrung in der Digitalisierung, im Innovationsmanagement sowie in der Organisationsentwicklung.

Huemer weist weitreichende praktische Erfahrung in der Umsetzung von großen Projekten auf und legt ihren Fokus unter anderem auf die fortschreitende Digitalisierung in öffentlichen Unternehmen. Ihre berufliche Karriere startete sie als Assistenten an der Johannes-Kepler-Universität am Institut für Staatsrecht und politische Wissenschaften bei Johannes Hengstschläger.