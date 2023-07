Ulrich Püschel wird neuer Direktor für städtischen Geschäftsbereich Gesundheit und Sport

Laut Aussendung der Stadt setzte sich Püschel beim Hearing gegen sechs weitere Kandidaten durch, der Vorschlag der Hearing-Kommission fiel einstimmig aus. Püschel ist seit 2015 am Magistrat tätig, wo er zunächst als Büroleiter des damaligen Infrastrukturreferenten Markus Hein (FP) arbeitete, ehe er 2021 die Abteilungsleitung der Straßenverwaltung übernahm. Von 2018 bis 2022 war der verheiratete Vater von vier Kindern Teil des Aufsichtsrates der Linz AG. Erste Berufserfahrungen sammelte Püschel als Gerichtspraktikant sowie als Rechtsanwaltsanwärter.

Im Hearing überzeugt

Der studierte Jurist absolviert derzeit neben seiner Tätigkeit ein Bachelorstudium für Wirtschaftsrecht an der Johannes Kepler Universität. "Püschel hat mit einem dynamischen und professionellen Auftritt im Hearing überzeugt. Den einstimmigen Vorschlag der Kommission habe ich somit natürlich angenommen", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP), der sich bei Nemeth für seine Arbeit bedankt. "Mit Püschel haben wir einen profunden Experten im Team, der seine vernetzte Denkweise sowie innovative Handlungsvorschläge für die wichtigen Bereiche Gesundheit und Sport einbringen wird“, sagen Sportreferentin Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) und Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP).

In die Medien schaffte es Püschel bereits im Jahr 2019. Wie die OÖN damals berichteten, zeigte ihn ein Foto bei der Teilnahme an einer Identitären-Demonstration in Spielfeld. Püschel trat auch als Vertreter der Veranstalter des umstrittenen Kongresses "Die Verteidiger Europas" 2018 in Aistersheim auf. Außerdem schien er damals als Miteigentümer der weit rechts stehenden und russlandfreundlichen Hochglanzblattes "Info-Direkt" auf.

