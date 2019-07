Ukrainer wollte auf Westautobahn wenden

Beim Knoten Haid (in Richtung Salzburg) wollte der Mann auf die A25 Richtung Wels fahren. Nachdem er dies übersehen hatte, stoppte er seinen Wagen am Puckinger Berg am Pannenstreifen. Er fuhr ein Stück im Retourgang und wollte sein Fahrzeug wenden. Dann konnte er von einer Streife der Autobahnpolizei angehalten werden.

Bei der Kontrolle wurde am Wagen ein defekter Reifen festgestellt. Der Pkw wurde von der Autobahn gebracht und eine Weiterfahrt zunächst untersagt. Der 38-Jährige wird angezeigt.