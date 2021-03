Was tun, wenn Familien die Belastung in Corona-Zeiten über den Kopf wächst? Wenn sie Hilfe bei der Betreuung ihrer Kinder abseits von Hort und Kindergarten brauchen? "Dann sind wir die richtige Adresse. Unsere Notfallmamas springen schnell und unkompliziert ein. So wie die nette Nachbarin, die aushilft, wenn es dringend ist", sagt Elke Lehner.