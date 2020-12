Überfall Tankstelle in Leonding: Die Polizei sucht diesen Mann

Wie berichtet, hatte der Mann die Tankstelle in Gaumberg am Samstag gegen 19:15 Uhr betreten und die Mitarbeiterin mit einer Pistole bedroht. Er packte die 44-Jährige am Arm und drängte sie vom Verkaufsraum zurück in den Kassenbereich und nötigte sie, die Kassenlade zu öffnen.

Bild: LPD Oberösterreich

Der Mann holte sich das ganze Bargeld aus der Lade und stopfte die Scheine in einen schwarzen Rucksack. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Überfall unverletzt, der Täter flüchtete zu Fuß auf der Welser Straße in Richtung stadtauswärts, berichtete die Polizei Oberösterreich. Die Fahndung nach dem 180 Zentimeter großen Mann mit sportlicher Statur verlief bisher negativ. Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise unter der Nummer 059 133 / 40 3333.

Bild: LPD Oberösterreich

