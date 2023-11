Überfall nach Christkindlmarktbesuch in Linz

Am Donnerstag Mittag soll der Mann auf dem Linzer Hauptplatz überfallen worden sein, gab er bei der Polizei an.

Auf dem Christkindlmarkt auf dem Hauptplatz in Linz ist laut Polizei am Donnerstag zu Mittag ein 79-Jähriger überfallen worden. Demnach befand sich der Pensionist nach dem Besuch des Marktes auf dem Heimweg. Doch plötzlich soll der 79-Jährige von einem unbekannten Täter von hinten fest umklammert worden sein. Dabei gelang es dem Straßenräuber, in die Jackentasche des 79-Jährigen zu greifen und einen Bargeldbetrag von 200 Euro zu entwenden. Das Opfer blieb unverletzt und ging zur Polizeiinspektion Landhaus, um Anzeige zu erstatten. Doch die Täterbeschreibung war vage, eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

