Startschuss für Provisorium der Digi-AHS in Leonding

Gemeinsamer Spatenstich für das Provisorium der Digi-AHS am BildungsCampus in Hart.

Mit einem Spatenstich wurde gestern der Baubeginn des Provisoriums für die Digi-AHS in Hart symbolisch gefeiert. Bereits seit Anfang Februar laufen die Arbeiten für die vorübergehende Raumlösung, deren Fertigstellung schon für diesen Sommer geplant ist. Parallel dazu wird auch das topmoderne fixe Schulgebäude geplant, das 2028 seine Pforten öffnen soll. "Die Digitalisierung nimmt eine immer wichtigere Rolle ein, die auch zunehmend im beruflichen Alltag Einzug hält. Es freut mich sehr, dass wir dieses bedeutende Projekt in diesem Jahr weiter vorantreiben können und der Unterricht an der Digi-AHS bereits im kommenden Schuljahr im neuen Provisorium beginnen wird", sagt die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP).

Erste AHS in Leonding

Die Digi-AHS ist Leondings erste Allgemeinbildende Höhere Schule. Im aktuellen, für die Schule ersten Schuljahr, werden 49 Schüler in zwei Unterstufenklassen unterrichtet. Das Konzept wurde gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule OÖ erarbeitet . Der Fokus ist klar definiert: Den Einsatz von Informationstechnologien neben Lesen, Schreiben und Rechnen als vierte Grundkompetenz zu etablieren. Alle Schülerinnen und Schüler der Unterstufe besuchen folgende Schwerpunkte: Cyber Security, Creativity, Coding und Labor (future research). In der Oberstufe werden folgende Zweige zur Verfügung stehen: Coding Robotics, Creativity und Future Research. "Besonders erfreulich ist das große Interesse von Schülerinnen, was zeigt, dass die Bemühungen zur Begeisterung für Technik Früchte tragen. Leonding erweist sich dabei als idealer Standort, um junge Talente – insbesondere Mädchen – zu fördern und ihnen beste Zukunftschancen zu bieten", sagt Bildungslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander (VP).

Die Stadt Leonding investiert rund 6,4 Millionen Euro für das Provisorium, das nach Fertigstellung des fixen Gebäudes weiterhin für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen genutzt werden soll.

