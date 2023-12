PUCHENAU. Der Wasserschaden, der im Gartenstadtcenter der Neuen Heimat in Puchenau bereits am Wochenende zum 26. November aufgetreten ist, hat gravierendere Konsequenzen, als ursprünglich angenommen wurde. Die vom Wassereinbruch betroffene Filiale der Raiffeisen-Landesbank müsse nämlich bis in den März des kommenden Jahres geschlossen bleiben, teilte Bankstellenleiter Markus Paukner den Kunden mit. Die Trocknungsphase in der Filiale werde noch bis Jahresende dauern, danach müsse das gesamte Gebäudeinnere saniert werden. In dieser Zeit bleibt die Bankfiliale logischerweise geschlossen, nur die Bankautomaten sind ungestört in Betrieb.

LINZ. Seit der massive Wintereinbruch auch die Stadt Linz in eine Schneedecke gehüllt hat, gibt es Aufregung über die "schleppende" Räumarbeit. Die Stadt Linz ist mit "fast dem gesamten" Winterdienst-Team im Einsatz, erinnerte aber gestern daran, dass es Pflicht der Anrainer sei, Gehsteige schnee- und eisfrei zu halten.

LINZ. Der "Adv_Enter_Tainer" vor dem Alten Rathaus in Linz erlebt feine Klänge. Andie Gabauer (7. Dezember), Folkshilfe (8. Dezember) und Drum and Brass (9. Dezember) spielen nachmittags für die Aktion "Linz für Linz".

