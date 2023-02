LINZ. Die vom Linzer Sicherheitsressort angebotenen Selbstverteidigungskurse finden ihre Fortsetzung: Neu im Programm ist ein Angebot für Eltern und Kinder ab 14 Jahren, dieser Kurs wird am 22. April von 14 bis 18 Uhr im Volkshaus Ferdinand-Markl-Straße abgehalten. Zuvor gibt es am 8. April (ebenfalls von 14 bis 18 Uhr) im Volkshaus Neue Heimat ein Kursformat, das sich speziell an ältere Menschen richtet.

LINZ. Die Demonstration gegen den Burschenbundball wird am Samstag, 4. Februar, ab etwa 17 Uhr bis zum Ende der Kundgebung die Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 lahmlegen. Zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße bzw. Landgutstraße werden keine Straßenbahnen fahren, ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Linie 50 (Pöstlingberg) fährt normal.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.