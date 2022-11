LINZ. Die Caritas OÖ lädt unter dem Motto "Alles inklusive" am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen am 1. Dezember ins Lentos Kunstmuseum. Von 16 bis 20 Uhr wird bunt, inklusiv und laut gefeiert. Es gibt Tanz- und Theaterworkshops, musikalischen Ohren- und Augenschmaus, Kreativinseln und kulinarische Häppchen.

LINZ. Seit November ist das neue Angebot "pressreader" der Stadtbibliothek Linz verfügbar. Damit können tagesaktuelle Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern in über 60 Sprachen – häufig noch vor Erscheinen der Printausgabe – online und ortsunabhängig gelesen werden. Insgesamt sind es 7000 Zeitungen, Magazine und Zeitschriften aus aller Welt.

LINZ. Auch heuer wieder verwandelt sich der Gastgarten des Klosterhofes mit 3000 roten Weihnachtskugeln, 150 Weihnachtsbäumen und Co in ein buntes Winterwunderland. Ab 17. November ist der "Winterzauber" geöffnet, an den Verkaufsständen erwarten die Besucher viele Schmankerl. Angesichts der hohen Energiepreise sei das Beleuchtungskonzept reduziert und optimiert worden, sagt Wirt Josef Gassner. Weitere Infos unter klosterhof.at